أشرف حكيمي.. تقارير تفيد بفشل زوجته في الحصول على نصف ثروته لتسجيلها باسم والدته
أشرف حكيمي.. تقارير تفيد بفشل زوجته في الحصول على نصف ثروته لتسجيلها باسم والدته
أفادت مصادر صحفية أن هبة أبوك زوجة أشرف حكيمي طالبت بحصة من ثروة زوجها ضمن إجراءات الطلاق، لكنها فوجئت برفض المحكمة في فرنسا طلبها بعدما اتضح أن ممتلكات حكيمي مسجلة باسم والدته سعدية معاذ.
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