سودانيون يفطرون على قارعة الطريق وسط أصوات طلقات النار والقذائف والاشتباكات!

قبل 13 دقيقة

بينما يستمر القتال في السودان لليوم الخامس على التوالي بعد هدنة هشة، بدأت أعداد كبيرة من الناس بالفرار من العاصمة الخرطوم متجهة الى مناطق أكثر أمانا ليحموا أنفسهم من النيران، ولكن البعض الآخر يحاول عيش حياتهم بشكل طبيعي في العاصمة خرطوم.