سودانيون يفطرون على قارعة الطريق وسط أصوات طلقات النار والقذائف والاشتباكات!
سودانيون يفطرون على قارعة الطريق وسط أصوات طلقات النار والقذائف والاشتباكات!
بينما يستمر القتال في السودان لليوم الخامس على التوالي بعد هدنة هشة، بدأت أعداد كبيرة من الناس بالفرار من العاصمة الخرطوم متجهة الى مناطق أكثر أمانا ليحموا أنفسهم من النيران، ولكن البعض الآخر يحاول عيش حياتهم بشكل طبيعي في العاصمة خرطوم.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.