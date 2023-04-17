أرشيف إذاعة بي بي سي: "في الواحة" مع عبد الكريم الكابلي، أحد أكبر فناني السودان

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أرشيف إذاعة بي بي سي: "في الواحة" مع عبد الكريم الكابلي، أحد أكبر فناني السودان

قبل 53 دقيقة

توفي الموسيقار والشاعر والمطرب السوداني القدير عبد الكريم الكابلي في ديسمبر كانون الأول عام 2021.

ولد الكابلي في مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر في عام 1932.

بدأ الغناء في الثامنة عشر من عمره، لكن بدأ نجمه يسطع عام 1961، عندما أدى أنشودة "آسيا وأفريقيا" للشاعر السوداني تاج السر الحسن.

زار الكابلي لندن لأول مرة عام 1962 وتأثر بإيقاع التويست ومنه استوحى لحنا لأغنيته الشهيرة "سكر"، هذا ما قاله الكابلي في هذا اللقاء الذي أجراه معه في استوديو إذاعة بي بي سي المذيع السوداني معاوية ياسين ضمن برنامج "في الواحة" عام 1988.

في اللقاء يتحدث الكابلي عن الفن السوداني وعن الشعر والغناء ويطربنا بمقطع من أغنية سكر ومقطع من "الجندول" لمحمد عبد الوهاب على عوده.