دوري أبطال أوروبا: هل ينجح ريال مدريد في الدفاع عن لقبه؟ وما هي التوقعات لديربي ميلانو؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

دوري أبطال أوروبا: هل ينجح ريال مدريد في الدفاع عن لقبه؟ وما هي التوقعات لديربي ميلانو؟

قبل 19 دقيقة

يواصل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأهله إلى نصف النهائي لملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي.

فهل يتمكن مان سيتي من الإطاحة به والتأهل إلى النهائي بحثا عن لقب التشامبيونز ليغ؟

ما هي التوقعات لديربي ميلانو بين إنتر وميلان في نصف النهائي؟

كما نتطرق في هذه الحلقة أيضا إلى تفاصيل توقف المنافسات الكروية في السودان في ظل الصراع الدائر في البلاد.

#بروح_رياضية