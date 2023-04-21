أحمد البدوي يوتيوبر مصري يوثق يومياته في الخرطوم

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ققام اليوتيوبر المصري أحمد البدوي الذي اعتاد زيارة البلدان العربية برحلة إلى الخرطوم قبل أيام من بدء المعارك ، لكنه لم يتوقع أن يحصل ما حصل فعلق في العاصمة السودانية، وبدأ يوثق معاناة الناس اليومية في ظل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع