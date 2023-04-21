أحمد البدوي يوتيوبر مصري يوثق يومياته في الخرطوم
أحمد البدوي يوتيوبر مصري يوثق يومياته في الخرطوم
ققام اليوتيوبر المصري أحمد البدوي الذي اعتاد زيارة البلدان العربية برحلة إلى الخرطوم قبل أيام من بدء المعارك ، لكنه لم يتوقع أن يحصل ما حصل فعلق في العاصمة السودانية، وبدأ يوثق معاناة الناس اليومية في ظل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
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