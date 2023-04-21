منجم غار جبيلات.. اتفاق تركي جزائري لاستغلاله يثير سجالا بين المغاربة والجزائريين
منجم غار جبيلات.. اتفاق تركي جزائري لاستغلاله يثير سجالا بين المغاربة والجزائريين
وقعت الجزائر مذكرة تفاهم مع تركيا لاستغلال منجم غار جبيلات الواقع قرب الحدود الجزائرية الموريتانية. هذه الخبر أثار جدلا بين المغاربة والجزائريين في مواقع التواصل، إذ يعتبر عدد من المغاربة أن هذا خرق لاتفاقية سابقة بين البلدين حول استغلاله.
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