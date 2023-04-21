عيد الفطر: انقسام في ليبيا بين الشرق والغرب بشأن رؤية هلال شوال

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عيد الفطر: انقسام في ليبيا بين الشرق والغرب بشأن رؤية هلال شوال

قبل 32 دقيقة

حل عيد الفطر في عدد من الدول منها السعودية ومصر وتونس والجزائر بينما يُتِم المسلمون في بلدان أخرى مثل المغرب وعُمان صيام رمضان ليحتفلوا بالعيد السبت.

أما المفارقة فكانت في ليبيا، حيث انقسم البلد بين شرق احتفل بالعيد اليوم وغرب يحتفل غدا السبت. بينما عمت الحيرة بين بعض الليبيين!

لماذا الخلاف؟

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: