اشتباكات السودان: يعقوب ومصعب جالي قصة شقيقين جمعتهما العائلة وفرقهما الصراع
اشتباكات السودان: يعقوب ومصعب جالي قصة شقيقين جمعتهما العائلة وفرقهما الصراع
في خضم الصراع الدائر في السودان، تحول الأخوان "جالي" إلى عدوين موجهين أسلحتهما إلى بعضهما البعض. في حديث مع بي بي سي، شرح شقيقهما الأوسط محمد قصتهما مشيرا إلى أنهما انخرطا في صفوف الجيش وقوات الدعم السريع منذ سنوات كغيرهم من عشرات الشباب السوداني ممن اضطرته البطالة إلى الالتحاق بالجندية، على حد قوله.
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