زلزال تركيا وسوريا: كيف تبدو الحياة بعد ثلاثة أشهر؟

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زلزال تركيا وسوريا: كيف تبدو الحياة بعد ثلاثة أشهر؟

قبل 5 دقيقة

في بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع نجول في ولاية هاتاي وتحديدا في مدينة أنطاكيا ونلتقي بشباب سوريين وأتراك عاشوا في أحيائها التي تحولت اليوم إلى بؤر للركام. كيف يعيشون اليوم وبأية ظروف؟ كيف يتعاملون مع الكارثة التي حلت بهم وبعائلاتهم؟ وأي مستقبل بانتظارهم؟

نتعرف على يمن وأمجد وهاكان، ثلاثة شبان نجوا من الزلزال لكنهم فقدوا أقارب وأصدقاء وجيران.

العديد من الناجين اليوم مثل يمن وأمجد وهاكان يعيشون تبعات الزلزال المدمر، يعانون من أعراض قوية تؤثر على صحتهم النفسية. في مدينة أضنة، نلتقي مجموعة من الشابات السوريات المتطوعات اللواتي يعملن على تخفيف وطأة الكارثة على الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم من خلال نشاطات ترفيهية.

يزور الفريق مركز الشحن التابع للأمم المتحدة في مدينة الريحانية على الحدود السورية. من مركز الشحن تنطلق قافلات المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري لمساعدة الناجين من الزلزال. ونتوقف في الحلقة عند بعض المبادرات الفردية التي يقدمها شباب من لبنان ومصر وسوريا لمساعدة المتضررين.

ويزور الفريق مخيم إيواء في مدينة الريحانية وآخر في مدينة أنطاكيا للاطلاع على أحوال الناس هناك في ظل شهر رمضان ومع اقتراب حلول عيد الفطر.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: سيف الدين رباعي وسماح دعكور

إشراف عام: صفاء فيصل وأوليڤيا لو بوادوڤان

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية