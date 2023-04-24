هروب السجناء من سجن كوبر يثير ضجة في السودان

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تعرضت عدة سجون بالخرطوم إلى هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ الأسبوع الماضي. آخرها كان فرار السجناء من سجن كوبر حيث يقبع الرئيس السابق عمر البشير. وفيما تضاربت المعلومات، لم يصدر أي تأكيد أو نفي عن هروب البشير من السجن.