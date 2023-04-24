زين الدين زيدان: هل يتولى "زيزو" مهمة تدريب يوفنتوس؟ وهل يستغني الفريق عن خدمات أليغري؟

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زين الدين زيدان: هل يتولى "زيزو" مهمة تدريب يوفنتوس؟ وهل يستغني الفريق عن خدمات أليغري؟

قبل 13 دقيقة

تناولت تقارير صحفية اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان من العودة إلى عالم التدريب بعد غياب طويل بعد رحيله عن ريال مدريد عام 2021.

وذلك بعد ما تداولت سابقا وسائل إعلام عالمية رغبته في تدريب منتخبات.

وذكرت التقارير أنّ زيدان مستعد للانطلاق في مشروع تدريبي مع ناديه لسابق يوفنتوس الإيطالي.

في الحلقة أيضا: تستعد الفرق لمباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تلقي حامل اللقب الوداد الهزيمة خارج الديار على يد سيمبا التنزاني ذهابا. في الوقت الذي تغلب الأهلي وصيف النسخة الماضية على الرجاء الرياضي، وتقدم الترجي على شبيبة القبائل بهدف نظيف بينما تغلب ماميلودي صن داونز على مضيفه شباب رياضي بلوزداد بأربعة أهداف لهدف .

أما في إنجلترا، فنجح مانشستر يونايتد في أن يضرب موعدا مع جاره اللدود مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد.

#بروح_رياضية