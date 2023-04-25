مستشار دغلو.. هجوم قوات البرهان علينا أشبه بهجمات حماس على إسرائيل
مستشار دغلو.. هجوم قوات البرهان علينا أشبه بهجمات حماس على إسرائيل
قالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن قائد قوات الدعم السريع وقائد القوات المسلحة السودانية رحبا بفكرة الوساطة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، بينما عبر كثيرون عن غضبهم من مستشار حمدان دغلو الذي وصف الجيش بأنه مثل حماس التي "تقوم بأعمال إرهابية ضد إسرائيل."
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