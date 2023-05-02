وفاة خضر عدنان في سجن إسرائيلي بعد إضرابه عن الطعام

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وفاة خضر عدنان في سجن إسرائيلي بعد إضرابه عن الطعام

قبل 23 دقيقة

توفي خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يوما.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه عثر عليه فاقد الوعي في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، ونقل إلى المستشفى لكن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

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