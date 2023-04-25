أنا علوي".. مرشح المعارضة للرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو يثير الجدل"
أنا علوي".. مرشح المعارضة للرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو يثير الجدل"
نشر كمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة للانتخابات الرئاسية التركية، فيديو "أنا علوي" الذي أكد فيه انتمائه إلى الطائفة العلوية وحطم الفيديو رقماً قياسياً في عدد المشاهدات التي تجاوزت 112 مليون مشاهدة
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