فيروز: المغنية اللبنانية والأخوان عاصي الرحباني ومنصور الرحباني في لقاء خاص مع راديو بي بي سي عام 1961

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروز: المغنية اللبنانية والأخوان عاصي الرحباني ومنصور الرحباني في لقاء خاص مع راديو بي بي سي عام 1961

قبل 25 دقيقة

بعد جولتهم الأولى في أمريكا الجنوبية عام 1961، حلت الفنانة اللبنانية السيدة فيروز برفقة الأخوين عاصي ومنصور الرحباني ضيوفا على استوديوهات راديو بي بي سي في لندن.

أجرى الحوار معهم الإذاعي يعقوب مسلم.

في الصورة الإذاعي يعقوب مسلم والسيدة فيروز في استوديو راديو بي بي سي في لندن.

في الصورة فيروز وعاصي الرحباني ومنصور الرحباني مع عدد من صحفيي وصحفيات راديو بي بي سي في لندن عام 1961.