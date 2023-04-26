عمر البشير.. الجيش يؤكد وجوده في مستشفى عسكري ويتبرأ من تسجيل صوتي لأحمد هارون
عمر البشير.. الجيش يؤكد وجوده في مستشفى عسكري ويتبرأ من تسجيل صوتي لأحمد هارون
قال بيان للقوات المسلحة السودانية إن الرئيس السابق عمر حسن البشير يوجد في مستشفى علياء العسكري في الخرطوم، بينما تبرأ الجيش في ذات البيان من تسجيل صوتي لأحمد هارون أحد مساعدي البشير أعلن فيه وقوفه مع الجيش.
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