سوريا.. "سرقة عقارات لاجئين خارج البلاد بالتزوير" على يد موظفين وأمنيين وعسكريين
سوريا.. "سرقة عقارات لاجئين خارج البلاد بالتزوير" على يد موظفين وأمنيين وعسكريين
كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة الغارديان البريطانية ووحدة سراج ومنظمة اليوم التالي وموقع درج، عن ما وصفته واحدة من أكبر عمليات سرقة للعقارات في سوريا بالتزوير يقوم بها أفراد وأمنيون وعسكريون وغيرهم.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.