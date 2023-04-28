سوريا.. "سرقة عقارات لاجئين خارج البلاد بالتزوير" على يد موظفين وأمنيين وعسكريين

قبل 31 دقيقة

كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة الغارديان البريطانية ووحدة سراج ومنظمة اليوم التالي وموقع درج، عن ما وصفته واحدة من أكبر عمليات سرقة للعقارات في سوريا بالتزوير يقوم بها أفراد وأمنيون وعسكريون وغيرهم.