مدير مطار بغداد يستقيل بعد فيديو "توبيخه" من طرف رئيس الوزراء العراقي
مدير مطار بغداد يستقيل بعد فيديو "توبيخه" من طرف رئيس الوزراء العراقي
استقال مدير مطار بغداد الدولي، حسين قاسم خفي، بعد انتشار فيديو يظهر فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهو يوبخه على "حالة الفوضى". وانتقد مدير المطار ما وصفه بـ"عدم مهنية المراجع العليا" وقال إنه لم يمر على تنصيبه أكثر من ثلاثة أشهر.
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