السودان: القتال يحرم النساء الحوامل من الرعاية الصحية ويعرض حياتهن للقتال
السودان: القتال يحرم النساء الحوامل من الرعاية الصحية ويعرض حياتهن للقتال
تعاني النساء الحوامل في السودان بسبب انعدام الرعاية الصحية بعد اندلاع الاشتباكات. وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تعرض حياة 220 ألف سيدة حامل في الخرطوم حيث يشتد القتال هناك وناشد أطراف النزاع إلى السماح لوصول المساعدات الإنسانية.
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