الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويشعل الصراع على لقب البطولة

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الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويشعل الصراع على لقب البطولة

قبل 42 دقيقة

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب الضغط على أرسنال المتصدر، وفاز عليه بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليشتعل الصراع على اللقب.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني وله مباراتان مؤجلتان، لو فاز بهما سيعتلي القمة. بينما تجمد رصيد أرسنال عند 75 نقطة لكنه لا يزال في الصدارة.

ولكن بعد هذه الخسارة هل تضاءلت آمال أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي .. أم سيستطيع الفريق تجاوز كبوته سريعا والتفوق على مانشستر سيتي في نهاية المطاف ؟

وفي الدوري الإنجليزي أيضا تتواصل الهزائم لفريق تشيلسي تحت قيادة مديره الفني فرانك لامبارد، بخسارة جديدة أمام برينتفورد بهدفين، رغم الإنفاق الكبير للفريق اللندني في سوق الانتقالات، فما هي أسباب هذا التراجع الكبير لتشيلسي؟

أما ليفربول، فقد تغلب على وستهام بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، فهل يلحق "الريدز" بإحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل؟

#بروح_رياضية