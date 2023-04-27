هولاند هداف مانشستر سيتي يُحطم رقم صلاح التاريخي في البريميرليغ
هولاند هداف مانشستر سيتي يُحطم رقم صلاح التاريخي في البريميرليغ
تابع هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند عروضه الرياضية عالية المهارة وساهم في صناعة الانتصار الكبير لفريقه على فريق أرسنال بأربعة أهداف مقبل هدف يتيم.. وحطم رقما تاريخيا خاصا بالنجم المصري محمد صلاح وبات أول لاعب يُسجل 33 هدفاً في موسم واحد من الدوري الإنكليزي
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