اشتباكات السودان : دوامة نزوح "إيمي" مع طفلتها و والدتها من عنف يلاحقهن أينما ذهبن!

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تناقلت الأخبار قصص سودانيين يسافرون إلى حدود البلاد للخروج من السودان ولكن هناك مئات الآلاف الذين لا يمكنهم الوصول إلى نقطة مغادرة بل يتنقلون من مكان لآخر داخل حلقة مفرغة ، بحثا عن الأمان و مياه الشرب والطعام . الكثير من النازحين يعيشون في حالة فرار مستمر، نحو الشمال تارة و نحو الجنوب تارة أخرى. والوضع يزداد سوءا بالنسبة للنساء و الأمهات مثل إيمي التي وجدت نفسها مسؤولة عن حماية حياة طفلتها و والدتها المسنة ، وسط ظروف صعبة للغاية تحدثت عنها لبي لبي سي إكسترا