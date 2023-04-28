محمد عبد الله إدريس: القضية سودانية تُحلْ بأيدي سودانية

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محمد عبد الله إدريس: القضية سودانية تُحلْ بأيدي سودانية

قبل 20 دقيقة

وصف محمد عبد الله إدريس سفير السودان لدى واشنطن الموقف الأمريكي الذي انعكس في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت مؤخرا بشأن الوضع الحالي في السودان بكونه منطقيا، مؤكداً اهتمام الإدارة الأمريكية بالشأن السوداني حالياً وسابقا. وأعرب السفير السوداني لدى واشنطن عن رغبة بلاده في رؤية مواقف واضحة من الجانب الأمريكي حيال ما وصفها بانتهاكات قوات الدعم السريع واتخاذها المواطنين في الخرطوم دروعا بشرية. ويرى إدريس أنّ ما تقوم به قوات الدعم السريع يعد "تمرداً واضحاً وإن حدث ذلك في أي دولة سيكون تصرفها مثل تصرف السودان الآن" وأشاد محمد عبد الله إدريس بمواقف الدول العربية ومساندتها ودعمها لموقف الحكومة السودانية بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار محمد عبد الله إدريس إلى ترحيب السودان بكل المبادرات خاصة المبادرات الإقليمية " لأنّهم يعرفون الوضع في السودان أكثر من غيرهم لتشابه الأحوال فيها" على حد رأيه

ونفى سفير السودان لدى واشنطن علمه بشأن ما يتردد عن إبداء إسرائيل رغبتها لدى السلطات السودانية في التوسط بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.