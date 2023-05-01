حريق في مبنى لفرع البنك المركزي السوداني في الخرطوم والبنك يوضح

قبل 18 دقيقة

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل السودانية اندلاع حريق في أحد فروع البنك المركزي السوداني في الخرطوم. وتضاربت الأنباء حول صحة الفيديو، الى أن أوضح البنك المركزي صحة الحريق وأن المبنى هو لأحد فروع البنك وليس للمبنى الرئيسي.