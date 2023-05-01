كأس أبطال أفريقيا: وفاة مشجعة مغربية في ملعب الدار البيضاء وأعمال شغب في تونس

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نعى نادي الرجاء البيضاوي وفاة مشجعته الشابة نورة بعد تعرضها لإصابات وكدمات أثناء التدافع والازدحام على دخول مباراة الرجاء والأهلي في ملعب محمد الخامس. كما فتحت الداخلية التونسية تحقيقا بأعمال الشغب التي اندلعت أثناء مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، وأدت إلى تأجيل الشوط الثاني 40 دقيقة.