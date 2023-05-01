الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: صراع الصدارة يشتد وصراع أكبر في مواقع النزول

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الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: صراع الصدارة يشتد وصراع أكبر في مواقع النزول

قبل 29 دقيقة

تتواصل مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمواجهة بين ناديي ليستر سيتي وإيفرتون ضمن صراع تجنب الهبوط للدرجة الثانية قبل المباراة التي تجمع آرسنال مع ضيفه تشيلسي.

نجح مانشستر سيتي في الصعود مؤقتا إلى صدارة الدوري بعد أن حقق الفوز الثامن على التوالي.

بينما يسعى آرسنال إلى استعادة موقع القمة من خلال مواجهة البلوز بعد التعادل مع السيتيزنز.

يواجه إيفرتون الذي يعد واحدا من بين ستة أندية فقط لم تهبط في تاريخها من البريمييرليغ، شبح الهبوط للمرة الأولى إذ يقبع في المركز قبل الأخير في الترتيب بعد ثلاث وثلاثين جولة.

فيما يقبع ليستر فوقه بمركز واحد وهو الذي توج بطلا للدوري قبل سبعة مواسم فقط.

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