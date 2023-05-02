جبران باسيل: بقاء اللاجئين السوريين في لبنان سيغير النسيج الديمغرافي
جبران باسيل: بقاء اللاجئين السوريين في لبنان سيغير النسيج الديمغرافي
اعتبر جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان من شأنه تغيير النسيج الديمغرافي في البلاد. فيما اعتبر الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، أن وجود اللاجئين السوريين هو أمني وليس سياسي
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