جبران باسيل: بقاء اللاجئين السوريين في لبنان سيغير النسيج الديمغرافي

قبل 31 دقيقة

اعتبر جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان من شأنه تغيير النسيج الديمغرافي في البلاد. فيما اعتبر الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، أن وجود اللاجئين السوريين هو أمني وليس سياسي