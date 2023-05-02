العراق: 10 آلاف جواز سفر دبلوماسي لغير مستحقيها من موظفي وزارة الخارجية
العراق: 10 آلاف جواز سفر دبلوماسي لغير مستحقيها من موظفي وزارة الخارجية
كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية. وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد إنها رفعت دعوى في محكمة الكرخ بهذا الشأن.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.