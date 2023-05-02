العراق: 10 آلاف جواز سفر دبلوماسي لغير مستحقيها من موظفي وزارة الخارجية

قبل 17 دقيقة

كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية. وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد إنها رفعت دعوى في محكمة الكرخ بهذا الشأن.