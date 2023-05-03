سميح ساويرس الملياردير المصري يثير الجدل حول توقيف استثماراته في مصر

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أثار رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أحد أكبر الأثرياء في العالم العربي، بتصريحاته التي اشتكى فيها من مناخ الاستثمار في مصر، والتي أدلى بها أثناء لقاء تلفزيوني لقناة "العربية"، والتي انتشرت بقوة على مواقع التواصل وأكد فيها الصعوبات التي يلاقيها المستثمرون في مصر وعن نيته نقل استثماراته لدول مجاورة