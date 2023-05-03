أسعار الذهب في مصر: تاجر ذهب يوفر "الشبكة" للعرسان بالإيجار
أسعار الذهب في مصر: تاجر ذهب يوفر "الشبكة" للعرسان بالإيجار
أطلق صاحب متجر لبيع الذهب في مصر مبادرة من أجل تأجير "الشبكة" للعروسين بدلاً من شرائها. وقال الجواهرجي حمدي أحمد علي إنه يقوم بتأجير الذهب للشباب بأسعار رمزية إذا قورنت بأسعار الشراء. وتأتي المبادرة بالتزامن مع الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.