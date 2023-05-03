أسعار الذهب في مصر: تاجر ذهب يوفر "الشبكة" للعرسان بالإيجار

قبل 49 دقيقة

أطلق صاحب متجر لبيع الذهب في مصر مبادرة من أجل تأجير "الشبكة" للعروسين بدلاً من شرائها. وقال الجواهرجي حمدي أحمد علي إنه يقوم بتأجير الذهب للشباب بأسعار رمزية إذا قورنت بأسعار الشراء. وتأتي المبادرة بالتزامن مع الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.