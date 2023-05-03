أوكرانيا تنفي اتهامات روسيا بمحاولة اغتيال بوتين
أوكرانيا تنفي اتهامات روسيا بمحاولة اغتيال بوتين
ردا على اتهامات موسكو، قالت كييف إن الهجوم بطائرتين مسيرتين الذي أبلغ عنه الكرملين يشير إلى احتمال إعداد روسيا لهجوم إرهابي واسع النطاق في أوكرانيا. جاء ذلك بعد أن أعلنت روسيا إسقاط طائرتين بدون طيار استهدفتا الكرملين في موسكو، واتهمت أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
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