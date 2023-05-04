هالاند يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف بموسم واحد

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هالاند يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف بموسم واحد

قبل 28 دقيقة

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، هدفه رقم 35 هذا الموسم في الدوري الإنجلزي، ليحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في تاريخ المسابقة.

وسجّل هالاند هدفه الـخامس والثلاثين في مرمى وستهام في المباراة التي فاز بها السيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، ليواصل مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي بفارق نقطة أمام أرسنال . فهل بات قريبا من الفوز بلقب "البريميرليغ" هذا الموسم ؟

وفي إسبانيا يستعد ريال مدريد لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ينتظر أن تكون مثيرة بين الفريقين .