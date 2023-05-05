الحريات الفنية

قبل 30 دقيقة

في بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع يشارك الكاتب الكوميدي الأردني محمد علي تجربته في كتابة الكوميديا في الأردن، وتتحدث الكاتبة المغربية فاطمة مزكار عن التحديات التي واجهتها في نشر روايتها التي تتحدث عن بطلة مثلية الجنس. كما يتحدث الرسام الكاريكاتيري الجزائري غيلان عونوش عن الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب فنه وانتقاداته للسلطات.