أحمد بن شمسي: قيس سعيّد يريد أن يرجع بتونس إلى عهد بن علي

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أحمد بن شمسي: قيس سعيّد يريد أن يرجع بتونس إلى عهد بن علي

قبل 45 دقيقة

اعتبر أحمد بن شمسي، مدير التواصل في منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر استخدام طرفي الاشتباكات في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لأسلحة متفجرة في المناطق الآهلة بالسكان انتهاكاً لقوانين الحرب. كما أشار بن شمسي إلى أنّ القصف الجوي من قبل الجيش السوداني لا يمكنه أن يميّز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، لذا يعد بدوره انتهاكاً لقوانين الحرب

وفيما يتعلق بالوضع في تونس يرى بن شمسي أنّ ما توفر من أمل وحرية وانفتاح خلال عقد من الزمان اندثر "لأنّ شخصاً واحداً هو الرئيس قيس سعيّد يريد أن يرجع إلى الوراء إلى عهد زين العابدين بن علي " حسب قوله

كما قلّل بن شمسي من أهمية الحوار الوطني الذي بدأت جلساته في مصر بل يرى أنّ الحوار الذي دعا إليه الرئيس السيسي منذ العام الماضي "مجرد كلام لأنّ هنالك عشرات الآلاف من السجناء الذين يقبعون في السجون فقط لأنّهم يعارضون السيسي" حسب تعبيره

كما انتقد المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش سجل حقوق الإنسان وحرية التعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستشهداً بوضع الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي يقبع في السجون الإماراتية منذ 2017 " بسبب تغريدات وأخبار نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي" على حد تعبيره

أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المغرب يرى أحمد بن شمسي أنّ الأوضاع في بلاده المغرب تختلف عن دول الجوار وذلك بسبب متابعات جنائية تستهدف نشطاء وصحفيين، متسائلاً عن توفر شروط المحاكمات العادلة لهم. كما أشار بن شمسي إلى تراجع حرية الصحافة في المغرب عما كانت عليه في السابق لأسباب من بينها "الرقابة الذاتية التي باتت سيدة الموقف الآن " حسب رأيه.

هل يؤمن المتحد ث باسم حقوق الإنسان في منظمة هيومن رايتس ووتش بمبدأ الحياد في عمله؟ وما مدى تأثير ممولي منظمة هيومن رايتس ووتش من رجال الأعمال وغيرهم على أدائها؟ وهل حرية الصحافة في البلاد الغربية خالية من التحديات؟