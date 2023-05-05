تتويج الملك تشارلز.. ما هي عربة اليوبيل الماسي والرموز التي ستُقدم للملك البريطاني خلال تت

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تتويج الملك تشارلز.. ما هي عربة اليوبيل الماسي والرموز التي ستُقدم للملك البريطاني خلال تت

قبل 9 دقيقة

في يوم التتويج سيجلس الملك البريطاني تشارلز الثالث في عربة اليوبيل الماسي الملكية أثناء سير موكبه من قصر باكينغهام إلى كنيسة ويستمنستر. تم بناء العربة عام 2012 وتزن 3 أطنان. وسيتقلد الملك رموزا ملكية تسمى الريغاليا مثل الكرة الذهبية والصولجانين الملكيين.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: