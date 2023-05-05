أحمد الطنطاوي.. القبض على أقارب النائب السابق والمعارض السياسي المصري بعد إعلان اعتزامه الترشح للرئاسة

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قبل أيام من موعد عودته لمصر وبعد إعلان اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ألقت السلطات المصرية القبض على عم وخال النائب السابق أحمد الطنطاوي إلى جانب عدد من أصدقائه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.