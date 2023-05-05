ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان بعد زيارته للسعودية

قبل 47 دقيقة

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لباريس سان جيرمان وزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية من دون إذن النادي.

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