ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان بعد زيارته للسعودية
ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان بعد زيارته للسعودية
قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لباريس سان جيرمان وزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية من دون إذن النادي.
جاء ذلك غداة خسارة النادي الباريسي أمام لوريان في الدوري المحلي.
وقد تظاهر مشجعو النادي وروابط "ألتراس" مطالبين بطرد ميسي ونيمار ورئيس النادي القطري ناصر الخليفي.
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