انتقادات لـ"اتحاد كامبريدج" بعد حذف كلمة "احتلال" من عنوان مناظرة حول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
انتقادات لـ"اتحاد كامبريدج" بعد حذف كلمة "احتلال" من عنوان مناظرة حول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
استضاف اتحاد كامبريدج، أعرق جمعية للمناظرات في جامعة كامبريدج البريطانية، جلسة حوارية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن بعض المتحدثين انتقدوا ما سموه حذف الاتحاد لكلمة"احتلال" من عنوان المناظرة.
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