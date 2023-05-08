انتقادات لـ"اتحاد كامبريدج" بعد حذف كلمة "احتلال" من عنوان مناظرة حول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

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انتقادات لـ"اتحاد كامبريدج" بعد حذف كلمة "احتلال" من عنوان مناظرة حول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

قبل 27 دقيقة

استضاف اتحاد كامبريدج، أعرق جمعية للمناظرات في جامعة كامبريدج البريطانية، جلسة حوارية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن بعض المتحدثين انتقدوا ما سموه حذف الاتحاد لكلمة"احتلال" من عنوان المناظرة.

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