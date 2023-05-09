إسرائيل تقتل 13 فلسطينيا في غارة على غزة من بينهم ثلاثة قادة من الجهاد الإسلامي
إسرائيل تقتل 13 فلسطينيا في غارة على غزة من بينهم ثلاثة قادة من الجهاد الإسلامي
قتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة 13 شخصا من بينهم ثلاثة من القادة الميدانيين في حركة الجهاد الإٍسلامي، بينما قتل مدنيون في الغارة أيضا، والتي تمت في فجر اليوم الثلاثاء.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.