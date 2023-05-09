إسرائيل تقتل 13 فلسطينيا في غارة على غزة من بينهم ثلاثة قادة من الجهاد الإسلامي

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إسرائيل تقتل 13 فلسطينيا في غارة على غزة من بينهم ثلاثة قادة من الجهاد الإسلامي

قبل 20 دقيقة

قتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة 13 شخصا من بينهم ثلاثة من القادة الميدانيين في حركة الجهاد الإٍسلامي، بينما قتل مدنيون في الغارة أيضا، والتي تمت في فجر اليوم الثلاثاء.

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