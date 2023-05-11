بسبب فدية 400 ألف دولار.. حارس مبنى تركي يقتل الطفل السوري خالد حياني خنقا

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أثار قيام حارس مبنى في مدينة مرسين التركية بقتل الطفل السوري خالد حياني خنقا الغضب بين السوريين، وذلك بعدما خطف الطفل مطالبا بـ400 ألف دولار كفدية. الشرطة قبضت على الجاني وقالت إنه اعترف بجريمته.