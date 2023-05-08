دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: الريال يصطدم بالسيتي وميلان في مواجهة إنتر في نصف النهائي

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دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: الريال يصطدم بالسيتي وميلان في مواجهة إنتر في نصف النهائي

قبل 22 دقيقة

ينطلق ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ذهابا في 9 مايو/ أيار في تكرار لمواجهة الموسم الماضي قبل أن يحل حامل اللقب الريال ضيفاً على السيتيزنز في لقاء الإياب في 17 من الشهر نفسه.

ويسعى الميرينغي إلى تعزيز رقمه القياسي بالفوز بالبطولة للمرة الـ15 في تاريخه بينما تسعى كتيبة بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى إقصاء الريال وبلوغ المباراة النهائية وحصد اللقب الأول في مسيرتها.

وتتجه الأنظار إلى نصف النهائي الآخر الذي يجمع قطبي مدينة ميلانو الإيطالية حيث يلعب ايه سي ميلان أمام ضيفه إنتر ميلانو ذهاباً في ديربي الغضب في 10 مايو/ أيار قبل أن يستضيف الإنتر غريمه التقليدي إيابا في 16 مايو/ أيار.

#بروح_رياضية