تواصل القصف بين إسرائيل والفصائل في غزة وظهور"مقلاع داود" لأول مرة

قبل 22 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى في القطاع في اليوم الثالث للتصعيد العسكري الحالي إلى 25 قتيلا، وإصابة نحو 76 شخصا بجروح، بينما لجأت إسرائيل لنظام دفاع صاروخي جديد لصد صواريخ حركة الجهاد الإٍسلامي.