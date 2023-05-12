أردوغان وكليجدار أوغلو.. ما حظوظهما بعد انسحاب محرم إنجه من الانتخابات الرئاسية التركية؟
أردوغان وكليجدار أوغلو.. ما حظوظهما بعد انسحاب محرم إنجه من الانتخابات الرئاسية التركية؟
أعطى انسحاب المرشح محرم إنجه من السباق الرئاسي التركي بشكل مفاجئ تفاؤلا للمرشحين الثلاثة الآخرين للانتخابات الرئاسية التركية. تعرفوا عليهم وعلى حظوظهم في الفوز بالانتخابات، خاصة أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.
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