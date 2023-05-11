دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: لماذا فاز إنتر ميلان على ميلان؟ وما المتوقع في إياب نصف النهائي؟

قبل 32 دقيقة

لماذا فاز إنتر ميلان على ميلان في ديربي الغضب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟ وما التوقعات لمواجهات إياب نصف النهائي بعد تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي ذهابا؟

وفي هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مصير ميسي: هل سيلعب الموسم المقبل في السعودية؟ كما نستعرض أبرز ما حققه الجيل الذهبي لبرشلونة بعد إعلان سرجيو بوسكيتس رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الكروي الحالي.