دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: لماذا فاز إنتر ميلان على ميلان؟ وما المتوقع في إياب نصف النهائي؟
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: لماذا فاز إنتر ميلان على ميلان؟ وما المتوقع في إياب نصف النهائي؟
لماذا فاز إنتر ميلان على ميلان في ديربي الغضب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟ وما التوقعات لمواجهات إياب نصف النهائي بعد تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي ذهابا؟
وفي هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مصير ميسي: هل سيلعب الموسم المقبل في السعودية؟ كما نستعرض أبرز ما حققه الجيل الذهبي لبرشلونة بعد إعلان سرجيو بوسكيتس رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الكروي الحالي.
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استمع, دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: الريال يصطدم بالسيتي وميلان في مواجهة إنتر في نصف النهائي, المدة 18,21
ينطلق ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا باستضافة ريال مدريد الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي.