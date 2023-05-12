الشباب والسيرك

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الشباب والسيرك

قبل 30 دقيقة

من منا لا يحمل معه ذكريات جميلة ومثيرة عن عالم السيرك. عالم أسر الكبار والصغار بعروضه المختلفة. في بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع نتحدث مع شباب من العالم العربي عن تجاربهم. كيف دخلوا إلى عالم السيرك؟ كيف تحولت هواياتهم إلى مهن يعيشون منها؟ وماذا يعني لهم هذا العالم؟ في اكسترا نعود إلى الطفولة ونستذكر الحماس في كل مرة كنا نحصل فيها على تذكرة سيرك.

نفتتح الحلقة بعرض نار مع سارة بطحيش، شابة لبنانية جزائرية، التي تخبرنا عن دخولها إلى هذا العالم على الرغم من رفض أهلها. وفي ختام الحلقة أيضا تقوم كاثرينا إغناطيوس، مدربة ومؤدية عروض هوائية، بعرض بواسطة قطع من القماش. أما فادي ساويرس، راقص ومدرب من مصر، يقوم بعرض هوائي بواسطة الطوق.

في الحلقة أيضا نعرض قصة شاب فلسطيني، أسس مدرسة لتعليم فنون السيرك للأطفال في غزة ونشير إلى دور السيرك في تخفيف الضغوطات النفسية. ثم نأخذكم إلى تونس ونعرفكم على سارة الركباني التي تمارس فن التعلق بالشعر أو ال Hair Hang.

في الحلقة أيضا نعرض قصة شاب فلسطيني، أسس مدرسة لتعليم فنون السيرك للأطفال في غزة ونشير إلى دور السيرك في تخفيف الضغوطات النفسية. ثم نأخذكم إلى تونس ونعرفكم على سارة الركباني التي تمارس فن التعلق بالشعر أو ال Hair Hang.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: سيف الدين رباعي وسماح دعكور

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية