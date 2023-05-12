حفل لوائل جسار في المغرب يثير الجدل بسبب ارتفاع سعر التذاكر
حفل لوائل جسار في المغرب يثير الجدل بسبب ارتفاع سعر التذاكر
أثارت أسعار تذاكر الحفل الفنان اللبناني وائل جسار ونجم العيطة المغربية الفنان الشعبي حجيب المرتقب جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي فور الشروع في الترويج والدعاية له وهو ما خلف ضجة كبيرة دفعت المنظمين الى الرد بأن الحفل يشمل الإقامة في الفندق لمدة يومين.
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