"إعلان جدة" بين أطراف النزاع في السودان لحماية المدنيين.. ما هي أهم بنوده؟

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"إعلان جدة" بين أطراف النزاع في السودان لحماية المدنيين.. ما هي أهم بنوده؟

قبل 48 دقيقة

شهدت مدينة جدة السعودية توقيع اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يهدف إلى حماية المدنيين وتوصيل المساعدات. الاتفاق تم بوساطة سعودية أمريكية، وتعهد الطرفان باحترام سيادة ووحدة أراضي السودان، وإعطاء الأولوية للمناقشات المتعلقة بالتوصل لوقف إطلاق نار قصير المدى.

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