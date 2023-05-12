موسى التعمري لاعب كرة قدم شاب يلهم النشامى ويتعاقد مع مونبيلييه.. فما قصته؟
موسى التعمري لاعب كرة قدم شاب يلهم النشامى ويتعاقد مع مونبيلييه.. فما قصته؟
تتسابق أندية كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في البحث عن نجوم جديدة تثري بها صفوفها، فأعلن نادي مونبلييه التعاقد مع اللاعب الأردني، موسى التعمري، ليصبح بذلك أول لاعب أردني يحترف في الدوري الفرنسي.
فمن هو التعمري؟ وماذا نعرف عن صفقة انتقاله إلى النادي الفرنسي؟
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