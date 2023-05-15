برشلونة يتوج بلقب لا ليغا الإسبانية بعد غياب على عرش القمة لأربع سنوات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

برشلونة يتوج بلقب لا ليغا الإسبانية بعد غياب على عرش القمة لأربع سنوات

قبل 14 دقيقة

توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 27 في تاريخه وذلك بعد فوزه على إسبانيول في الديربي الكتالوني بأربعة أهداف لهدفين ، ليحرز البلوغرانا اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وشارك في نجاح مشوار برشلونة خلال الموسم عدة عناصر بدء من الإدارة الفنية واللاعبين ليتوج بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مع تبقى 4 جولات بـ 12 نقطة.