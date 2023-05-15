برشلونة يتوج بلقب لا ليغا الإسبانية بعد غياب على عرش القمة لأربع سنوات
برشلونة يتوج بلقب لا ليغا الإسبانية بعد غياب على عرش القمة لأربع سنوات
توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 27 في تاريخه وذلك بعد فوزه على إسبانيول في الديربي الكتالوني بأربعة أهداف لهدفين ، ليحرز البلوغرانا اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم.
وشارك في نجاح مشوار برشلونة خلال الموسم عدة عناصر بدء من الإدارة الفنية واللاعبين ليتوج بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مع تبقى 4 جولات بـ 12 نقطة.
في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد للحفاظ على لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا عندما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف النهائي بعد التعادل بهدف لمثله ذهابا.