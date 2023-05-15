ناشطة مغربية بدون حجاب تعتلي منبرا مسجد بفاس: هل كانت خطبة جمعة أم محاضرة؟
ناشطة مغربية بدون حجاب تعتلي منبرا مسجد بفاس: هل كانت خطبة جمعة أم محاضرة؟
انتقد ناشطون مغاربة ظهور سيدة بدون حجاب وهي تعتلي منبر مسجد القرويين في فاس، معتبرين أن ذلك خرقا لحرمة المسجد، بينما تبين أن تلك السيدة لم تكن تلقي خطبة جمعة بل محاضرة في زاوية بفاس وليس بجامع القرويين.
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